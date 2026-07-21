مجموعه اشیای عتیقه تاریخی و فرهنگی که از سال ۱۴۰۳ در گاوصندوق دادگستری شهرستان لنده نگهداری می‌شد، به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد تحویل داده شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صداو سیما ، جلسه ای با حضور افشین جبارنژاد دادستان، محسن دانشی رئیس دادگستری شهرستان لنده، علی‌اصغر آتش‌فراز معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ تراب فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان، کوروش شفیعی امین اموال حوزه میراث‌فرهنگی اداره کل و جمشید رحمان‌نسب رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان لنده برگزار و در این جلسه ؛ تحویل رسمی و قانونی مجموعه اشیای عتیقه تاریخی و فرهنگی بررسی شد .

این اشیا از سال ۱۴۰۳ در گاوصندوق امن دادگستری شهرستان لنده نگهداری می‌شدند و پس از طی تشریفات کامل قانونی و کارشناسی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد تحویل شد تا در موزه استان نگهداری، حفاظت علمی و در آینده برای بازدید عموم و پژوهشگران عرضه شوند.

افشین جبارنژاد دادستان شهرستان لنده گفت: همکاری دستگاه قضا با دستگاه‌های تخصصی فرهنگی همواره در اولویت بوده و تحویل این اشیا گامی مهم برای حفظ هویت تاریخی منطقه و استان محسوب می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه افزود : دریافت این اشیای تاریخی و فرهنگی پس از طی مراحل دقیق کارشناسی و تطبیق با مستندات پرونده، انجام شد و از این پس مسئولیت حفاظت علمی، مرمت در صورت نیاز و معرفی آنها به جامعه بر عهده اداره‌ کل خواهد بود.

علی‌اصغر آتش‌فراز افزود : این اشیا بخشی از میراث گران‌بهای استان و کشور هستند و انتقال آنها به موزه استان امکان مطالعه تخصصی، ثبت دقیق و نمایش عمومی را فراهم می‌ کند، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با تمام توان از این گنجینه صیانت خواهد کرد و زمینه‌های لازم برای معرفی آن به نسل‌های آینده را مهیا می‌ کند.

سرهنگ تراب فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان نیز گفت : یگان حفاظت میراث‌فرهنگی از لحظه تحویل، مسئولیت امنیتی کامل این اشیا را بر عهده می‌گیرد و با هماهنگی کامل با اداره‌کل، فرآیند انتقال و نگهداری ایمن را تضمین می‌کند.

این اشیا از این پس در محل امن و تخصصی موزه استان نگهداری خواهند شد تا ضمن حفاظت اصولی، امکان بهره‌برداری علمی، فرهنگی و گردشگری از آنها فراهم شود .