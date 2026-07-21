عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را مهم‌ترین نهاد برای آینده کشور می‌دانست، گفت: بهترین راه وفاداری به رهبر شهید، خدمت به آموزش و پرورش است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامعلی حدادعادل در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان و شهدای گرامی جنگ تحمیلی با عنوان «میهمان عرش» که در وزارت آموزش و پرورش برگزار شدگفت: رهبر شهید با حساسیت ویژه بر محتوای کتاب‌های درسی، آموزش زبان عربی، تقویت امور تربیتی و ارتقای منزلت معلمان تأکید داشتند و آموزش و پرورش را مهم‌ترین بستر تربیت نسل آینده می‌دانستند.

حدادعادل با اشاره به خاطرات خود از همکاری با رهبر شهید در تدوین کتاب‌های درسی، افزود: هنگام تألیف مجموعه چهار جلدی درس‌هایی از قرآن در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، به دلیل انس عمیق ایشان با قرآن کریم، بار‌ها از نظرات معظم له استفاده شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر شهید انقلاب حتی آیات برخی درس‌ها را شخصاً پیشنهاد می‌کردند و درباره انتخاب سوره‌ها و محتوای آموزشی نظر می‌دادند.

حدادعادل ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نسبت به آموزش زبان عربی نیز تأکید ویژه داشتند و آن را لازمه فهم بهتر قرآن، احادیث و معارف اسلامی می‌دانستند.

وی با اشاره به حساسیت رهبر شهید نسبت به محتوای کتب درسی گفت: ایشان به کتاب تاریخ معاصر ایران، کتاب‌های ادبیات فارسی و تعلیمات اجتماعی توجه خاص داشتند و درباره نحوه بیان حوادث انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی توصیه‌های متعددی ارائه می‌کردند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه رهبر شهید برای امور تربیتی در مدارس اهمیت فراوانی قائل بودند، اظهار کرد: ایشان تا پایان عمر از انحلال معاونت امور تربیتی در وزارت آموزش و پرورش ناراضی و ناراحت بودند.

وی افزود: پس از حذف این معاونت، رهبر شهید بار‌ها بر ضرورت احیای جایگاه امور تربیتی تأکید کردند و اگرچه وزارت آموزش و پرورش تلاش‌هایی برای بازسازی این بخش انجام داد، اما از نظر ایشان امور تربیتی هیچ‌گاه به جایگاه دهه ۶۰ بازنگشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به منزلت معلمان گفت: ایشان به دلیل اینکه خود معلم بود و فرزندانشان نیز معلم بودند، جایگاه ویژه‌ای برای این حرفه قائل بودند.

وی افزود: رهبر شهید همواره تأکید داشتند که معلم باید در جامعه از احترام و منزلت اجتماعی برخوردار باشد و در سال‌های اخیر نیز بار‌ها بر ضرورت تبدیل معلمان به چهره‌های اثرگذار اجتماعی تأکید کرده بودند.

حدادعادل در فراق دختر شهیده‌اش گفت: وقتی پیکر دخترم را در اختیار ما قرار دادند، لباس معلمی بر تن داشت و آماده رفتن به مدرسه بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از پنج نفر یعنی رهبر شهید انقلاب و چهار عضو خانواده ایشان، ۴ نفرشان معلم بودند و یک نفر دیگر هم یک کودک ۱۴ ماهه بود.