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رئیس دادگستری رفسنجان با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع نقاط حادثهخیز و ایمنسازی محور رفسنجان–نوق، بر پیگیری اجرای طرح دو بانده شدن این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با تأکید بر ضرورت تسریع در رفع نقاط حادثهخیز و ایمنسازی محور رفسنجان–نوق، بر پیگیری اجرای طرح دو بانده شدن این مسیر و رفع موانع پیشروی آن تأکید کردند.
حسین رمضانی، رئیس دادگستری، و بهنام جعفری زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، در بازدید میدانی از محور رفسنجان–نوق، روند توسعه، ایمنسازی و اجرای طرح دو بانده شدن این مسیر را بررسی کردند.
در این بازدید که با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه متمم شرکت ملی صنایع مس ایران، فرماندار، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان برگزار شد، مشکلات این محور از جمله نقاط حادثهخیز، گلوگاههای ترافیکی، ضرورت تعریض و بهسازی مسیر و مخاطرات ناشی از تردد خودروهای سنگین مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات این بازدید، مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، مطالعات و اطلاعات موجود درباره این محور را تجمیع کنند و در صورت نیاز، مطالعات تکمیلی با استفاده از مشاور تخصصی انجام شود.
همچنین شناسایی دقیق گلوگاهها و نقاط حادثهخیز، بررسی نیازهای تملکی، امکانسنجی دو بانده شدن محور و برآورد هزینههای اجرای پروژه در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد سازوکار قانونی مشارکت شرکت ملی صنایع مس ایران در اجرای این طرح نیز بررسی شود.
در این بازدید تأکید شد پس از تکمیل مطالعات و اخذ مجوزهای لازم، مراحل آغاز عملیات اجرایی پروژه با جدیت پیگیری شود و تا زمان شروع عملیات، اقدامات فوری برای ایمنسازی مسیر، رفع نقاط حادثهخیز و کاهش مخاطرات تردد در این محور در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
شایان ذکر است محور رفسنجان–نوق از مسیرهای مهم ارتباطی منطقه به شمار میرود و توسعه و دو بانده شدن آن میتواند ضمن ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات، تردد خودروهای سنگین را تسهیل کرده و در توسعه اقتصادی منطقه و کاهش هزینه و زمان حملونقل نقش مؤثری داشته باشد.