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سازمان امور اراضی کشور از گسترش برونسپاری خدمات فنی و نظارتی حوزه کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، در نشست بررسی روند اجرای تفاهمنامه مشترک این سازمان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بر توسعه همکاریهای تخصصی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فنی و مهندسی این تشکل حرفهای تأکید کرد.
نامدار با توصیف سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان «بازوی اجرایی دولت در برونسپاری خدمات فنی» گفت: این سازمان به واسطه برخورداری از شبکه گسترده متخصصان و توان علمی، جایگاه ممتازی در ارائه خدمات مهندسی بخش کشاورزی دارد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به نتایج مثبت طرحهای نظارتی انجام شده در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، افزود: شفافیت، دقت و رویکرد فنی در مأموریتهای نظارتی، از دلایل اصلی اولویت یافتن این سازمان در برنامههای برونسپاری است.
وی تصریح کرد: واگذاری بخشی از مأموریتهای تخصصی به سازمان نظام مهندسی، علاوه بر ارتقای کیفیت نظارتها، موجب افزایش کارآمدی، تسریع در فرآیندهای اجرایی و شفافیت در ارائه خدمات خواهد شد.
نامدار در پایان با تأکید بر ضرورت تعمیق همکاریها، افزود: روند توسعه تعاملات دو سازمان در حوزههای مختلف ادامه یافته و ظرفیتهای این تفاهمنامه متناسب با نیازهای روز بخش کشاورزی گسترش خواهد یافت.