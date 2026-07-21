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رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آمریکا به دنبال این است که با فشار بر مردم جنوب تنگه هرمز را باز کند، گفت: امیدواریم نیروهای مسلح دو برابر پاسخ دشمن را بدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی چمران امروز در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورا با بیان اینکه آمریکا با حمله به کشور و هدف قرار دادن تونل ها، پل ها، کارخانهها میخواهد در کشور به ویژه در جنوب دوگانگی ایجاد کند، اظهار کرد: آمریکا به دنبال این است که با بدجنسی مردم جنوب را تحت فشار قرار دهد و تنگه هرمز را باز کند تا بتواند به خواستههای خود دست یابد.
وی افزود: مردم ما سخت ایستادند و نیروهای مسلح کارهای خارق العادهای انجام دهند و امیدواریم پاسخ دشمن را نه به صورت چشم در برابر چشم بلکه دو برابر پاسخ دهند تا موجب بازدارندگی در حملات به زیرساختهای ما شوند.تقدیر عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از شهرداری پایتخت
در ادامه، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: اقدام جهادی و به موقع شهرداری در جمع آوری نردهها و ایستگاههای اتوبوس در مسیر نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان داشت که این تلاشها جای تقدیر دارد.
سوده نجفی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در مراسم وداع و تشییع پایداری مردم پای آرمانهای انقلاب را نشان داد، اظهار کرد: تلاش نیروهای شهرداری تهران به ویژه آتش نشانان، پاکبانان، رانندگان، نیروهای خدمات شهری، مناطق ۲۲ گانه، سازمانها و شرکتها قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: اقدام جهادی و به موقع شهرداری در جمع آوری نردهها و ایستگاههای اتوبوس در مسیر نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان داشت که این تلاشها جای تقدیر دارد.
نجفی با بیان اینکه برخی نردهها و ایستگاهها در طول مسیر جمع آوری شدند، یادآور شد: انتظار میرود شهرداری گزارش مستند و شفافی را در این مورد ارائه دهد؛ از جمله برنامه زمان بندی بازنصب نرده ها، مبلمان شهری و ایستگاههای اتوبوس باید اعلام شود.
وی همچنین تصریح کرد: انبار این تجهیزات باید به گونهای صورت بگیرد که از مفقود شدن و یا آسیب دیدن آنها جلوگیری به عمل آید. در همین راستا گزارشات در خصوص نحوه نگهداشت این تجهیزات باید ارائه شود. امیدواریم بازگشت کامل مبلمان شهری در کوتاهترین زمان ممکن صورت بگیرد تا شهروندان از امکانات شهری به طور کامل استفاده کنند. ۱۶۰ رام قطار ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی را ثبت کردند
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با پرداختن به اقدامات حمل و نقلی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه گفت: بهرهبرداری مستمر و بدون وقفه در سه شبانه روز متوالی و این سطح از آمادگی تجربه کم نظیری بود و با شناسایی ۳۰ ایستگاه هدف، توزیع متوازن زائران در طول خطوط شبکه انجام شد.
وی افزود: ۱۶۰ رام قطار ۶ هزار و ۶۸۴ حرکت را ثبت کرد و ۵۰۰ حرکت فوق العاده نیز پیش بینی شده بود. ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی نیز در این ایام به ثبت رسید.
سید محمد آقامیری با بیان اینکه ۱۸۹ هزار و ۸۸۲ کیلومتر پیمایش پیش بینی شده بود، خاطرنشان کرد: ۵۴۹ کیلومتر پیمایش فوق العاده نیز پیش بینی شده بود که در نهایت به ۲۰۵ هزار و ۴۳۴ کیلومتر پیمایش رسید.
وی افزود: با این حجم سفر سرفاصله قطارها به یک دقیقه رسیده بود. موفقیت این عملیات حاصل هفتهها برنامه ریزی و اقدامات فنی بود. این اقدامات نمونهای روشن از توان عملیاتی در مدیریت بحرانها و رویدادهای عظیم شهری است. این تجربه ارزشمند میتواند به عنوان الگوی اقدامات آینده قرار بگیرد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: نیروها در ۱۶۳ ایستگاه تلاش شبانه روزی داشتند که از تلاش آنها و همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تقدیر میکنم.هنر متعهد در خدمت شرف و هویت ملی است نه در خدمت اتاق جنگ دشمن
همچنین نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این میان هنرمندان شریفی داریم که مردانه به میدان آمدهاند، گفت: این هنر یعنی هنر متعهد که در خدمت شرف و هویت ملی است نه در خدمت اتاق جنگ دشمن. جنوب ناموس این ملت است و مردم جنوب خود صاحبان خط اول مقاومت هستند که هشت سال زیر باران موشک ایستادند.
پرویز سروری در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تاریخ گواهی میدهد که خاک این وطن با خون پاکترین فرزندان تبرک شده است، اظهار کرد: دشمن سالهاست به این نتیجه رسیده که برای شکستن قامت این ملت باید خاکریزها را هدف قرار بدهد. امروز خط مقدم این جبهه به روی صفحههای چند اینچی تلفن همراه منتقل شده و به جای بمب آیههای یأس و ناامیدی شلیک میشود.
وی افزود: برخی پیاده نظامهای داخلی که در امنیت این نظام قد کشیدهاند و با ریال مردم جیب خود را پر کردهاند، امروز شیپور جنگ روانی پنتاگون را بر دست گرفتهاند و امروز با وطن فروشی شیک توسط آنها روبه رو هستیم.
سروری با بیان اینکه برای رسوا شدن خط فکری آنها کافی است کارنامه رسانهای آنها را مرور کنیم، یادآور شد: در زمان حمله به مدرسه شجره طیبه دیدیم که آنها روزه سکوت گرفتهاند و برای آن طفلان بی زبان هشتگ آزادی نزدند. شاید نگران بودند که محکوم کردن جنایات ارباب آمریکایی آنها ویزای شینگن آنها را به خطر بیندازند. این سکوت خائنانه بود.
وی ادامه داد: امروز که فرزندان رشید این ملت در سپاه و ارتش در برابر حملات به زیرساختها سینه سپر کردهاند، همان جماعت لال شده دیروز ناگهان زبان باز کردهاند و طعنه پراکنی زهرآلود سیاسی و عقده گشایی میکنند و میگویند جان فدایان اگر راست میگویند بروند و آنجا بجنگند. این افراد نگران دلسوختگان جنوب نیستند و کار آنها تقلیل دادن حماسه و ایجاد یأس است تا بگویند این انقلاب سست شده است.
سروری با بیان اینکه در این میان هنرمندان شریفی داریم که مردانه به میدان آمدند، تصریح کرد: این هنر یعنی هنر متعهد که در خدمت شرف و هویت ملی است نه در خدمت اتاق جنگ دشمن. جنوب ناموس این ملت است و مردم جنوب خود صاحبان خط اول مقاومت هستند که هشت سال زیر باران موشک ایستادند.
وی تأکید کرد: وقت آن رسیده افکار عمومی عیار آنها را بشناسند. آنها مرجع فکری این ملت نیستند و مرجع آنها دانشمندان و نخبگانی هستند که برای اقتدار این خاک عرق میریزند. باید مرجعیت را از آماتورهای مجازی پس بگیریم تا بدانند هرگز توان سست کردن اراده راسخ آنها را نخواهند داشت. افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه نوسازی در بافت فرسوده
درادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج شاهد کاهش ۴۹ درصد پروندههای موردی و افزایش ۱۴ درصدی طرحهای موضعی و موضوعی هستیم، گفت: ۹۷ هکتار سرانه خدماتی و ۱۲ هزار واحد پارکینگ در این دوره احداث شده که بیانگر تغییر رویکرد شهرداری از پروندهمحوری به حل مسائل محلهمحور است.
احمد صادقی با بیان اینکه بازدیدهای میدانی اعضای شورای شهر از بخشهای مختلف شهرداری برنامه تشریفاتی نیست، اظهار کرد: این اقدام برای شناسایی چالشها برای مسیر درست اقدامات و خدمت به شهروندان است.
وی افزود: در بازدیدی که از معاونت شهرسازی داشتیم گزارش مفصلی در رابطه با اقدامات این معاونت در دوره ششم ارائه شد که تلاش و مجاهدت شبانه روزی آنها قابل تقدیر است. آنچه امروز شاهد آن هستیم حاصل هم افزایی بین شهرداری و شوراست.
صادقی با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج شاهد کاهش ۴۹ درصد پروندههای موردی، افزایش ۱۴ درصدی طرحهای موضعی و موضوعی و رشد ۱۲ درصدی مصوبات مناطق جنوبی محور انقلاب هستیم، گفت: ۹۷ هکتار سرانه خدماتی و ۱۲ هزار و ۵۵۰ واحد پارکینگ در این دوره احداث شده که بیانگر تغییر رویکرد شهرداری از پرونده محوری به حل مسائل محله محور است.
وی ادامه داد: با وجود طرحهای متعدد هنوز محلاتی در تهران وجود دارد که امکان نوسازی را از دست دادهاند و از جمله میتوان به محله ۱۳ آبان، محله بهشتی در منطقه ۲۰، شن چالههای منطقه ۱۸ و فرحزاد اشاره کرد. اکنون زمان آن رسیده که مرحله دوم تحول شهرسازی تهران آغاز شود.
صادقی تأکید کرد: برای رفع محدودیتهای شهرسازی این محلات باید طرحهای موضوعی و موضعی جدید آغاز شود. بنده طرحی تهیه کردم که بر اساس آن شهرداری موظف میشود لیست محلاتی که دچار رکود طرحهای شهرسازی شدهاند، ارائه دهد. این اقدام نباید یک تکلیف اداری باشد بلکه باید گامی در راستای تحقق عدالت فضایی باشد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اقدامات خوبی در صدور پروانه انجام شده، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم، گفت: مشوقها باعث افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه برای نوسازی بافت فرسوده بود. همچنین در این دوره مدیریت شهری شناسایی ۱۴ هزار و ۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز داشتیم که نشان از عزم جدی برای صیانت از حریم دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تهران زمانی به معنای واقعی پیشرفته میشود که عدالت در شهرسازی، قانون مداری در مدیریت و آرامش در زندگی شهروندان محقق شود. رسالت مشترک ما در شهرداری و شورا این است که تصمیمات بر اساس قانون، داده، عدالت و شایسته سالاری گرفته شود.مرجع تشخیص چهار نوع تعمیرات منازل مسکونی آسیبدیده از جنگ نظر کارشناسان رسمی دادگستری است
همزمان با چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی در حال بررسی است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی با بیان اینکه سه مصوبه و درمجموع ۲۸ ماده را پس از جنگ ۱۲ روزه تصویب کردیم، اظهار کرد: پیشنهاد شد که مواد قبلی باقی بماند و چند ماده جدید اضافه شود، اما اعضا این نظر را داشتند که تمام موارد مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس ماده یکم این لایحه، عوارض ساختمانهایی که در اثر وقوع جنگ آسیب جدی دیده یا تخریب کامل شده و امکان مرمت و استحکام بخشی سازه موجود فراهم نیست و باید تخریب و نوسازی صورت بگیرد، به شکل یک صدم درصد محاسبه میشود.علی نصیری مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این نشست گفت: مرجع تشخیص چهار نوع تعمیرات منازل مسکونی آسیب دیده از جنگ چند بار تغییر کرد، اما در نهایت تصمیم گرفتیم از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در ابتدا برای مشاوره فنی در جنگ ۱۲ روزه از نظام مهندسی ساختمان استفاده میکردیم، اما در جنگ ۴۰ روزه از ظرفیت مرکز تحقیقات شهرسازی ذیل وزارت راه و شهرسازی استفاده شد که هم مبنای آواربرداری سازمان آتش نشانی و هم مبنای استناد کارشناسان دادگستری بود. به جز ایمنی گاز، نظام مهندسی در جنگ ۴۰ روزه ورودی در این زمینه نداشت. مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه برای تعمیرات ساختمانهای گروه اول، دوم و سوم شهرداری هزینه میکند، یادآور شد: برای گروه چهارم باید امتیازات لازم برای تمام کاربریها جهت تخریب و نوسازی مورد توجه قرار بگیرد.