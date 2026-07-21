مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: تاکنون ۲۶ هزار و ۶۸۴ هرمزگانی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی، در سامانه سماح نام نویسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، علی اصغر دهقانی افزود: از این شمار ۱۴ هزار ۱۴۲ تَن زن و بقیه مرد هستند.

وی گفت: نام نویسی در سامانه سماح تا ۱۲ مرداد، یک روز مانده به اربعین ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: زائران پیاده روی اربعین برای دریافت ارز و خدمات بیمه‌ای حتماً باید در سامانه سماح نام نویسی، و کد رهگیری دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: نام نویسی بیش از ۲۳ هزار هرمزگانی برای مراسم پیاده روی اربعین

دهقانی گفت: زائران می‌توانند تا ۱۲ مرداد با مراجعه به بانک‌های ملی، ملت، سپه، قرض الحسنه مهر، گردشگری، شهر و پست بانک ارز دریافت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: به هر زائر پیاده روی اربعین بالای پنج سال، ۲۰۰ هزار دینار ارز اختصاص می‌یابد.

دهقانی افزود: نام نویسی زائران برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir الزامی است.