وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات تولید و تجارت از چند ماه گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است، اعلام کرد: بسته اصلاحی این مقررات هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و بخش‌هایی از آن از طریق دولت، مجلس و سران سه قوه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان ضمن قدردانی از تلاش و فعالیت فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی اظهار داشت: شما در این شرایط سخت همچنان پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اید و برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش می‌کنید که شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید افزود: همکاران این وزارتخانه از چند ماه گذشته شناسایی و رفع موانع ناشی از حجم بالای قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را در دستور کار قرار داده‌اند تا فضای فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع ارز یکی از نگرانی‌های جدی سال گذشته بود که با تلاش‌های انجام‌شده، این مسئله به شکل قابل توجهی رفع شد. امیدواریم با اجرای اصلاحات جدید، موانع باقی‌مانده نیز برطرف شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: مجموعه‌ای از قوانین و مقررات زائد و مخل تولید و تجارت با محوریت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار و دفتر تجارت شناسایی شده است. این بسته اصلاحی اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و پس از تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخشی از اصلاحات نیز نیازمند تغییر قانون است که از طریق مجلس شورای اسلامی یا سران سه قوه پیگیری می‌شود. مدنی زاده از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهاد‌های خود را برای تکمیل این اصلاحات ارائه کنند و افزود: از هرگونه همکاری و ارائه موارد مغفول‌مانده در این بسته استقبال می‌کنیم تا روند حذف موانع با سرعت بیشتری پیش رفته و فضای مناسب‌تری برای تولید و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، به تشریح اصلاح نظام مالیاتی کشور پرداخت و گفت: مجموعه‌ای از روش‌ها و سازوکار‌های سنتی در نظام مالیاتی شناسایی شده و بازنگری آنها در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین قوانین و مقررات مالیاتی متعددی در حال بازنگری است تا نظام مالیاتی کشور شفاف‌تر، هوشمندتر، سیستمی‌تر و به‌دور از فساد باشد. مدنی‌زاده عنوان کرد: هدف ما ایجاد سازوکاری است که نیاز به ممیزی‌های سنتی را به حداقل برساند و تعامل مستقیم فعالان اقتصادی با ممیزان مالیاتی کاهش یابد.

این اصلاحیه به‌زودی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. وی ابراز امیدواری کرد که اجرای این اصلاحات بتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در مسیر تولید و کسب‌وکار را برطرف و زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور را فراهم کند.