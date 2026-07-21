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ارتش فیلیپین اعلام کرد در تازهترین رویارویی با نیروی دریایی چین در دریای چین جنوبی، یکی از نیروهای نیروی دریایی این کشور بر اثر ضربه باتوم ماموران گارد ساحلی چین زخمی شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این حادثه در نزدیکی ناو «سیرا مادره» رخ داد؛ شناوری که سالهاست به عنوان پایگاه نظامی فیلیپین در آبسنگ «توماس دوم» در مجمعالجزایر اسپراتلی مستقر است.
ارتش فیلیپین اعلام کرد یک قایق تندرو متعلق به گارد ساحلی چین با هشت سرنشین به این شناور نزدیک شده و اقدام به تصویربرداری از آن کرده است، به گفته مقامهای فیلیپینی، پس از اعزام دو قایق نیروی دریایی برای دور کردن شناور چینی، ماموران گارد ساحلی چین با رفتار خشونتآمیز، یکی از نظامیان فیلیپینی را با باتوم چوبی از ناحیه سر مجروح و به یکی از قایقهای نیروی دریایی این کشور نیز خسارت وارد کردند.
در مقابل، گارد ساحلی چین با انتشار بیانیهای اعلام کرد نیروهای این کشور در واکنش به نزدیک شدن دو قایق فیلیپینی، «اقدامات متقابل» و هشدارهای لازم را انجام دادهاند، پکن میگوید قایقهای فیلیپینی با نادیده گرفتن هشدارهای مکرر به صورت خطرناک به شناور گشت چین نزدیک شده و قصد محاصره و برخورد با آن را داشتهاند.
این تنش در حالی رخ داده است که وزیران امور خارجه چین و فیلیپین قرار است در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در مانیل با یکدیگر دیدار و درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه گفتوگو کنند.
دریای چین جنوبی یکی از مهمترین کانونهای اختلاف در شرق آسیاست، چین با ادعای حاکمیت بر بخش عمده این آبراه راهبردی با اعتراض چند کشور منطقه از جمله فیلیپین روبهرو است؛ ادعایی که دادگاه داوری لاهه در سال ۲۰۱۶ مبنای حقوقی آن را رد کرد، اما پکن همچنان بر مواضع خود تأکید دارد.