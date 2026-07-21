به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۲۱۸ هزار و ۳۱۲ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

۱۹۴ هزار و ۱۴۶ تن محصول نیز در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. ۱۱۵ هزار و ۶۸ تن سیمان، ۴۳ هزار و ۷۰۰ تن کلینکر، ۱۹ هزار و ۴۳۰ تن قیر، ۱۰ هزار و ۹۵۰ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۷۰۰ تن فولاد، ۲۰۰ تن گوگرد و ۹۸ تن عایق رطوبتی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز میزبان عرضه ۷۴ هزار و ۹۵۰ تن محصول شامل ۶۷ هزار و ۵۰ تن مواد پلیمری، ۴ هزار تن لوب کات، ۲ هزار و ۴۰۰ تن قیر و یک هزار و ۵۰۰ تن گوگرد است.

در تالار فرعی ۷۰ هزار و ۱۳۸ تن فولاد، ضایعات، مواد پلیمری، مقاطع برنجی، لوله مسی و پالت چوبی عرضه می‌شود.

۵۲ هزار و ۱۸۰ تن محصول شامل ۴۹ هزار تن فولاد، ۲ هزار و ۸۸۰ تن مواد شیمیایی، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۸۰ تن مولیبدن در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

تالار صنعتی میزبان عرضه ۳۵ هزار و ۵۳۴ تن محصول شامل ۳۴ هزار و ۷۴۴ تن فولاد، ۴۹۰ تن مس و ۳۰۰ تن قیر آند آلومینیوم است.

۳۳۰ تن آلومینیوم هم در تالار حراج همزمان عرضه می‌شود.