۱۱۰ شاعر و ادیب جوان در رویداد ملی «اقلیم شعر» از ۳۱ تیرماه ، در زنجان گرد می آیند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به میزبانی زنجان از برنامه کشوری اقلیم شعر، گفت: نزدیک به ۱۱۰ شاعر و ادیب جوان در این رویداد ملی شرکت می‌کنند.

مهین خاتمی افزود: این رویداد از ۳۱ تیر در استان آغاز شده و تا دوم مرداد ادامه می‌یابد.

وی گفت: استان زنجان موفق شده است میزبانی یکی از دو بخش اصلی اقلیم شعر را برای نیمه شمالی کشور کسب کند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ظهار داشت: در این دوره آموزشی شعر، هر استان پنج شاعر و از استان میزبان (زنجان) ۱۰ شاعر حضور خواهند یافت که در مجموع نزدیک ۱۱۰ شاعر و ادیب جوان در این رویداد شرکت می‌کنند.

خاتمی افزود: بر این اساس آموزش‌های تخصصی در دو حوزه «شعر کلاسیک» و «شعر سپید» توسط اساتید برجسته کشوری از جمله سعید بیابانکی، مرتضی امیری و ابراهیم اسماعیلی اراضی ارائه خواهد شد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه برگزیدگان این دوره آموزشی، به مرحله پیشرفته راه خواهند یافت که همزمان با جشنواره بین‌المللی شعر فجر در تهران برگزار می‌شود، افزود: این مسیر در عمل یک فرصت حرفه‌ای برای استعداد‌های جوان جهت ورود به سطوح ملی و بین‌المللی ادبیات است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این برنامه در استان خاطر نشان کرد: این رویداد فرصتی مغتنم برای برندسازی فرهنگی زنجان است، چون زنجان با توجه به پیشینه ادبی خود ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب ادبی کشور دارد.