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محمود اکرامیفر: غزل، زبان اصلی بیان دغدغههای عاشقانه و اجتماعی من است.
محمود اکرامیفر، شاعر، نویسنده و پژوهشگر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به کارنامه ادبی و پژوهشی خود گفت: عمده آثار شعریام در قالب غزل و با مضامین عاشقانه و اجتماعی سروده شده است، هرچند در مقاطع مختلف و بر اساس نیازهای فرهنگی و اجتماعی، مجموعههای موضوعمحوری همچون «عشق به زبان فارسی» و «سلطان ماسک» را نیز منتشر کردهام.
آقای کرامیفر ضمن معرفی آثار خود افزود: تاکنون ۳۵ عنوان کتاب در حوزههای شعر، نثر ادبی، داستان، مردمشناسی، ارتباطات، رسانه، تبلیغات، پژوهش و روش تحقیق منتشر کردهام که تازهترین آثارم «رادیکال عشق» و «شاعری در سایه هوش مصنوعی» هستند.
وی درباره مجموعه «رادیکال عشق» گفت: این کتاب شامل ۶۶ غزل است که به مناسبت ۶۶ سالگیام سروده و منتشر شده و تازهترین مجموعه شعر من به شمار میرود.
اکرامیفر با بیان اینکه بیشتر در قالب غزل میسراید، افزود: غزلهای من عمدتاً عاشقانه و اجتماعی هستند و معتقدم این قالب، ظرفیت آن را دارد که هر بیت، اندیشه و پیامی مستقل را به مخاطب منتقل کند.
این شاعر درباره آثار موضوعمحور خود نیز گفت: گاهی احساس نیاز فرهنگی و اجتماعی، انگیزه خلق یک مجموعه مستقل میشود؛ مانند کتاب «عشق به زبان فارسی» که به اهمیت و جایگاه زبان فارسی میپردازد و مجموعه «سلطان ماسک» که بازتاب روزهای همهگیری کرونا است.
وی همچنین به تازهترین اثر پژوهشی خود با عنوان «شاعری در سایه هوش مصنوعی» اشاره کرد و گفت: این کتاب به بررسی نسبت شعر، رسانه و هوش مصنوعی میپردازد و تلاش میکند راهکارهایی برای تداوم خلاقیت شاعر در عصر هوش مصنوعی ارائه دهد.
محمودرضا اکرامیفر، متولد ۱۳۳۸ در روستای جوشقان اسفراین از توابع خراسان شمالی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر فرهنگ و رسانه و مدرس دانشگاه است. او بیش از سه دهه سابقه تدریس و حدود دو دهه فعالیت رسانهای دارد و آثار متعددی در حوزههای ادبیات، مردمشناسی، ارتباطات و رسانه منتشر کرده است. اکرامیفر بیشتر با غزلهای عاشقانه و اجتماعی شناخته میشود.