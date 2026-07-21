به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع دستی در ۶ شهرستان استان در سه ماهه نخست سال جاری، گفت: رشته های بومی بیشتاز سایر رشته ها مورد استقبال علاقه مندان قرار گرفته است.

فولادی از پیشتازی شهرستان‌های فردوس و بشرویه در حوزه آموزش صنایع دستی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر توانمندسازی هنرمندان و احیای رشته‌های بومی، برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای در شهرستان‌های بیرجند، فردوس، بشرویه، طبس، درمیان و زیرکوه با هدف توسعه مهارت‌های هنری اجرا شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با بررسی آمار برگزاری کلاس‌ ها افزود: در بازه زمانی سه ماهه نخست سال جاری، شهرستان‌ های فردوس و بشرویه با برگزاری ۶ دوره آموزشی در هر شهرستان، بیشترین میزان فعالیت آموزشی را در سطح استان به خود اختصاص داده‌اند که این امر نشان‌دهنده استقبال مطلوب هنرجویان و پتانسیل بالای این مناطق در حوزه صنایع‌ دستی است.

وی با بیان اینکه رشته حصیربافی با جذب ۵۸ هنرجو، پرطرفدارترین رشته در دوره‌های اخیر بوده است، افزود: این استقبال نشان از اهمیت احیای این هنر سنتی و درک ظرفیت‌های اقتصادی بالای آن در منطقه دارد.

فولادی تأکید کرد: هدف اصلی این مجموعه فراتر از آموزش است و در پی ارتقای کیفیت آموزش‌ها و ایجاد بستر‌های مطمئن برای بازاریابی محصولات هنرمندان هستیم تا صنایع‌دستی بتواند علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، به عنوان یک موتور محرک در اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد خانواده‌ها عمل کند.