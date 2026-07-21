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وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: امروز گردهم آمدهایم تا ضمن ابراز ارادت و تسلیت ، با آرمانهای انقلاب اسلامی ، رهبر شهید و راه شهدا تجدید میثاق کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی صبح امروز در مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب» با عنوان «مهمانان عرش» ضمن تسلیت شهادت سیدالشهدای انقلاب و خانواده معزز ایشان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر تداوم راه شهدا، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و قدردانی از تلاشهای پیشکسوتان نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و پیشکسوتان نظام تعلیم و تربیت در این مراسم، از حضور مهمانان و برگزارکنندگان برنامه قدردانی کرد و گفت: از همه عزیزانی که برای تسلای خاطر خانوادههای معزز شهدا و گرامیداشت یاد این بزرگواران در این مراسم حضور یافتند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی همچنین از همکاران خود در سازمان مدارس غیردولتی، روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، معاونتها و بخشهای مختلف این وزارتخانه که در برگزاری مراسم همکاری داشتند، قدردانی کرد و افزود: برگزاری چنین مراسمی ادای دین به مقام شامخ شهدا و تجلیل از مجاهدتهای خادمان نظام تعلیم و تربیت است.
کاظمی با اشاره به خدمات و تلاشهای دکتر غلامعلی حدادعادل، از وی به عنوان «معلمی فرهیخته و خدوم» یاد کرد و گفت: ایشان عمر خود را در مسیر اعتلای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران صرف کردهاند و شایسته تکریم و قدردانی هستند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا ضمن ابراز ارادت و تسلیت، با آرمانهای انقلاب اسلامی و راه شهدا تجدید میثاق کنیم.