میدان داری مردم همدان در خونخواهی رهبر شهید، لبیک به رهبر انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح و میهن اسلامی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم همدان هم‌زمان با سراسر کشور با حضور در خیابان‌ها و میادین اصلی شهر با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و بیعت با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، حمایت خود را از مدافعان وطن در دفاع از تمامیت ارضی ایران اعلام کردند.

گروه‌های مختلف مردم همدان با محکومیت حملات جنایت کارانه دشمن آمریکایی در جنوب ایران و برخی دیگر از مناطق کشور، با سر دادن شعار‌های لبیک یا خامنه‌ای، بر تداوم مسیر انقلاب و حمایت قاطع از مواضع رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.