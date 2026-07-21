روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: تعدادی از نیرو‌های ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در مجتمع محل استقرار در منطقه‌ی الرُکبان اردن در عملیات نصر ۲ رزمندگان هوا فضا به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن اطلاعیه شماره ۴۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی.

با دعای خیر شما عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام علیه دشمن آمریکایی با موفقیت ادامه دارد و در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ رزمندگان هوا فضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیرو‌های ارتش تروریست و کودک‌کش آمریکا در منطقه‌ی الرُکبان اردن تعدادی از آنان را به هلاکت رساندند.

وزیر جنگ آمریکا که خود یک جنایتگر جنگی است، این کشته‌ها را قهرمان و تعدادشان را بسیار کمتر از تعداد واقعی معرفی کرده است.

بدانند در قاموس هیچ ملتی نظامیان بزدلی را که سلاح‌های پیشرفته را برای کشتن کودکان معصوم استفاده می‌کنند قهرمان نمی‌خوانند.

آزادی خواهان جهان به زودی این جنایتکاران جنگی را به سزای عملشان خواهند رساند؛

و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم