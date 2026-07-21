بررسی آمار عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در بازار فیزیکی هیدروکربوری، در مجموع ۵ هزار و ۸۳۲ تن انواع فرآورده‌های پالایشی، پتروشیمی و پایین‌دستی برای عرضه در بورس انرژی ایران برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: در مبادلات امروز ۵ هزار و ۸۳۲ تن مجموع عرضه‌های بازار هیدروکربوری بورس انرژی خواهد بود.

تمام عرضه‌های این روز در رینگ داخلی بازار فیزیکی هیدروکربوری انجام شده و در رینگ بین‌الملل عرضه‌ای برای فرآورده‌های هیدروکربوری ثبت نشده است.

در بازار برق نیز مجموعاً ۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۶۰ کیلووات‌ساعت برق برای عرضه روی تابلو‌های بورس انرژی ایران قرار گرفته است. از این میزان، ۱۷۶ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت در تابلوی برق عادی و ۶ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۶۰ کیلووات‌ساعت در تابلوی برق آزاد عرضه می‌شود.