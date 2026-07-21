کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری از انتقال متناوب گرد و غبار، وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در استان خبر داد.

انتقال متناوب گرد و غبار، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در چهارمحال و بختیاری

انتقال متناوب گرد و غبار، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در چهارمحال و بختیاری

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، سحر درخشان گفت: از امروز تا پایان هفته انتقال متناوب گرد و غبار، کاهش دید افقی و کیفیت هوا، وزش باد به نسبت شدید و در مناطق مستعد احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه شهرستان‌های شهرکرد، بن، اردل، بروجن، سامان، خان میرزا (آلونی)، کیار (شلمزار)، فارسان، فرخ شهر، کوهرنگ، لردگان، فلارد را در بر می‌گیرد.

وی به پرهیز از تردد غیر ضروری در فضای باز و استفاده از ماسک برای گروه‌های حساس (بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان و...) توصیه کرد.