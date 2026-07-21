پخش زنده
امروز: -
در این گزارش ضمن بررسی مسیرهای منتهی به عتبات عالیات، فاصله شهرهای زیارتی و نرخ تقریبی کرایه وسایل نقلیه عمومی و شخصی از مرز شلمچه اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در گزارشی ضمن بررسی مسیرهای منتهی به عتبات عالیات، فاصله شهرهای زیارتی و نرخ تقریبی کرایه وسایل نقلیه عمومی و شخصی از این مرز را اعلام کرده است.
مرز بینالمللی شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای تردد زائران اربعین به عراق است و هر ساله زائران گستردهای از این مسیر راهی عتبات عالیات میشوند.
با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران از مرز بینالمللی شلمچه، اطلاع از هزینههای حملونقل در خاک عراق به یکی از مهمترین دغدغههای زائران تبدیل شده است.
این گزارش ضمن بررسی مسیرهای منتهی به عتبات عالیات، فاصله شهرهای زیارتی و نرخ تقریبی کرایه وسایل نقلیه عمومی و شخصی از این مرز را اعلام کرده است.
فاصله تقریبی مرز شلمچه تا عتبات عالیات :
نجف اشرف: حدود ۴۶۰ کیلومتر، کربلای معلی: حدود ۵۴۹ کیلومتر، کاظمین: بین ۵۷۵ تا ۶۲۱ کیلومتر (بسته به مسیر انتخابی) سامراء: بین ۶۸۵ تا ۷۳۰ کیلومتر (بسته به مسیر انتخابی)
نرخ تقریبی کرایه وسایل نقلیه از مرز شلمچه به شهرهای زیارتی عراق نیز به این شرح است:
شلمچه تا نجف اشرف: اتوبوس: ۱۰ تا ۱۲ دینار عراق، ون: ۱۲ تا ۱۵ دینار عراق، سواری: ۲۵ تا ۳۰ دینار عراق
شلمچه تا کربلای معلی: اتوبوس: ۱۲ تا ۱۵ دینار عراق، ون: ۱۵ تا ۱۸ دینار عراق، سواری: ۳۰ تا ۳۵ دینار عراق،
شلمچه تا کاظمین: اتوبوس: ۱۵ تا ۱۸ دینار عراق، ون: ۱۸ تا ۲۰ دینار عراق، سواری: ۳۵ تا ۴۰ دینار عراق
شلمچه تا سامراء: اتوبوس: ۱۸ تا ۲۰ دینار عراق، ون: ۲۰ تا ۲۳ دینار عراق، سواری: ۴۰ تا ۴۵ دینار عراق