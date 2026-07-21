رئیس دادگستری رفسنجان از پیگیری جدی رفع موانع قانونی و اداری پروژه بازسازی کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه خبر داد و گفت: با ازسرگیری عملیات اجرایی این طرح پس از ۳۸ ماه توقف، روند اجرای پروژه با حمایت دستگاه قضایی دنبال می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در حاشیه بازدید از پروژه بازسازی کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، بر حمایت دستگاه قضایی از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا و رفع موانع پیش‌روی این پروژه تأکید کرد.

حسین رمضانی‌زاده با بیان اینکه دستگاه قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال حمایت می‌کند، گفت: رفع موانع قانونی و اداری پروژه‌های بزرگ اقتصادی از جمله پروژه بازسازی کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه اقتصادی منطقه افزود: بازسازی کارخانه تغلیظ سرچشمه از طرح‌های راهبردی صنعت مس کشور است و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد.

رئیس دادگستری رفسنجان با اشاره به روند اجرای طرح اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه پس از حدود ۳۸ ماه توقف، با فعال شدن دوباره جبهه‌های کاری وارد مرحله جدیدی شده و تاکنون حدود یک‌ونیم میلیون مترمکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است. همچنین عملیات تسطیح، آماده‌سازی محل، اجرای بخشی از فونداسیون‌ها، نصب تعدادی از ستون‌ها و تجهیز کارگاه توسط پیمانکار جدید در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین تجهیزات پروژه افزود: تجهیزات فرایندی این طرح در قالب چهار بسته و با ارزشی حدود ۳۸۹ میلیون یورو تأمین خواهد شد.

رمضانی‌زاده گفت: پیش‌بینی می‌شود در دوره اجرای این پروژه حدود دو هزار نفر به‌صورت مستقیم و مقطعی مشغول به کار شوند و پس از بهره‌برداری نیز برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی روند اجرای پروژه و رفع موانع احتمالی آن را تا زمان بهره‌برداری، در چارچوب وظایف قانونی، با جدیت پیگیری خواهد کرد.