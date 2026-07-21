پخش فصل جدید «کوه گشت»، مجموعه «خط مقدم»، فیلم «حمل طلا» و مجموعه «محافظان کوانتومی دایناسور‌ها»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش فصل جدید «کوه گشت»، یکم مرداد ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش آغاز می‌شود.

نکات آموزشی کوهنوردی، دستاورد‌های فناورانه در ورزش‌های کوهستانی و گفت‌و‌گو با چهره‌های برجسته این حوزه از جمله بخش‌های این برنامه است.

مجموعه «خط مقدم»، هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه به کارگردانی شهریار بَحرانی به بخشی از دوران دفاع مقدس در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ می‌پردازد.

«حمل طلا»، یکم مرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شکبه چهار پخش و ساعت ۹ روز بعد بازپخش می‌شود.

این فیلم محصول ۲۰۲۲ داستان تلاش نروژی‌ها برای محافظت از ذخایر طلای بانک مرکزی پس از تهاجم آلمان نازی در سال ۱۹۴۰ است.

چهار نوجوان در جهانی موازی در سیاره‌ای دیگر وظیفه محافظت از دایناسور‌ها را بر عهده دارند.

این، داستان مجموعه «محافظان کوانتومی دایناسورها»، محصول ۲۰۲۴ است که به زودی از شبکه امید پخش می‌شود.