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دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی با تأکید بر اینکه طب ایرانی فقط به مصرف داروهای گیاهی محدود نمیشود، گفت: طب ایرانی، دانشی علمی و مبتنی بر اصلاح سبک زندگی، پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت است که میتواند به یکی از پیشرانهای دیپلماسی سلامت و اقتصاد دانشبنیان تبدیل شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضاییزاده دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی با بیان اینکه طب ایرانی در جهان امروز نیز جایگاه قابل توجهی یافته است، ادامه داد: میانگین استفاده از طبهای سنتی و مکمل در کشورهای مختلف جهان به حدود ۷۳ درصد میرسد. بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، با رویکردی علمی و تلفیقی، از ظرفیتهای این حوزه برای ارتقای سلامت جامعه و توسعه اقتصادی بهره میبرند.
وی تصریح کرد: رویکرد نظام سلامت کشور نیز مبتنی بر تقابل میان طب رایج و طب ایرانی نیست، بلکه تلاش بر آن است تا با تکیه بر شواهد علمی، ظرفیتهای هر دو حوزه در خدمت سلامت مردم قرار گیرد. بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و خاص، نباید میان انتخاب طب ایرانی و طب رایج مجبور به حذف یکی از این دو شوند؛ بلکه میتوان از ظرفیتهای علمی هر دو حوزه به صورت مکمل استفاده کرد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی باورهای عمومی درباره داروهای گیاهی گفت: داروهای گیاهی نیز همانند سایر داروها دارای عوارض، موارد منع مصرف و تداخلات دارویی هستند و مصرف خودسرانه آنها میتواند سلامت افراد را با مخاطره مواجه کند؛ بنابراین استفاده از این فرآوردهها باید تحت نظر متخصصان و بر مبنای اصول علمی انجام شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از آموزههای طب ایرانی به پیشگیری از بیماریها و اصلاح سبک زندگی اختصاص دارد. این مکتب، پیش از ورود به حوزه درمان، بر بهبود کیفیت زندگی، تغذیه صحیح، خواب مناسب، فعالیت بدنی و رعایت تفاوتهای فردی در سبک زندگی افراد تأکید میکند.
رضاییزاده، با اشاره به اهمیت توجه به تفاوتهای فردی در طب ایرانی اظهار کرد: یکی از مهمترین مفاهیم این حوزه، توجه به ویژگیهای فردی و تفاوتهای جسمی و عملکردی انسانها است. آنچه در طب ایرانی با مفاهیمی همچون مزاج مطرح میشود، در پزشکی نوین نیز در قالب پزشکی فردمحور و پزشکی دقیق مورد توجه قرار گرفته و مطالعات گستردهای در زمینه تطبیق این مفاهیم در حال انجام است.
وی درباره مأموریتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی نیز گفت: این ستاد با هدف هماهنگی میان دستگاههای مختلف کشور در حوزه توسعه فناوری، تجاریسازی، اقتصاد دانشبنیان و توسعه بازار محصولات مرتبط فعالیت میکند و نقش مهمی در تحقق اهداف سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی بر عهده دارد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این حوزه خاطرنشان کرد: کشورهایی همچون چین، هند و کره جنوبی طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای گستردهای برای توسعه بازارهای جهانی محصولات مرتبط با طب سنتی و گیاهان دارویی انجام دادهاند و از این ظرفیت به عنوان ابزاری برای دیپلماسی سلامت و توسعه صادرات بهره میگیرند.
وی افزود: ایران نیز به واسطه برخورداری از تنوع گیاهان دارویی، پیشینه علمی غنی و توانمندیهای فناورانه، از ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بینالمللی برخوردار است و توسعه صادرات محصولات دانشبنیان این حوزه از برنامههای مهم ستاد به شمار میرود.
رضاییزاده، با اشاره به برنامههای در دست اجرا برای توسعه زیرساختهای علمی و فناورانه این حوزه تصریح کرد: ایجاد و توسعه شبکههای ملی پژوهش و فناوری طب ایرانی و گیاهان دارویی، تقویت همکاریهای بینالمللی، توسعه برند ملی طب ایرانی و تدوین استانداردهای معتبر برای محصولات مرتبط از جمله برنامههای پیشبینی شده در این حوزه است.
وی همچنین از تدوین استانداردهای علمی برای برخی محصولات پرمصرف حوزه طب ایرانی و گیاهان دارویی خبر داد و گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، دسترسی به محصولات استاندارد و قابل اعتماد است. بر همین اساس، برنامهریزی شده است تا استانداردهای مشخص و قابل استنادی برای محصولات منتخب این حوزه تدوین و به صورت رسمی معرفی شود.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، با تأکید بر اهمیت آموزش عمومی در حوزه سلامت اظهار کرد: آموزش صحیح سبک زندگی باید مهمترین محور ترویج طب ایرانی در کشور باشد. تمرکز بر تغذیه سالم، خواب مناسب و فعالیت بدنی متعادل، میتواند نقش مؤثری در کاهش بار بیماریهای مزمن و ارتقای سطح سلامت جامعه ایفا کند.
رضاییزاده، با بیان اینکه طب ایرانی، دانشی برای زندگی سالم است، گفت: توسعه علمی و فناورانه این حوزه زمانی محقق خواهد شد که بتوانیم آموزههای صحیح آن را به زبان علمی و قابل فهم در اختیار مردم قرار دهیم و از ظرفیتهای آن برای ارتقای سلامت، توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش سهم ایران در بازارهای بینالمللی بهرهبرداری کنیم.