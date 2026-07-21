ملی‌پوش اوزان منفی ۴۶، ۶۷ و ۷۳ کیلوگرم ایران با کسب نشان برنز، به کار خود در رقابت‌های آزاد تکواندو کره جنوبی پایان دادند.

تکواندو بین المللی کره جنوبی؛ کریمی، مرادی و نعمتی به نشان برنز رسیدند

تکواندو بین المللی کره جنوبی؛ کریمی، مرادی و نعمتی به نشان برنز رسیدند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه این مسابقات امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه و در روز دوم ۲۲۸ تکواندوکار در بخش زنان رقابت‌های خود را در این دوره از مسابقات آغاز کردند. بر اساس آخرین نتایج کسب شده، روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی از دور رقابت‌ها کنار رفتند، ساغر مرادی، ساینا کریمی و و باران نعمتی هم به نشان برنز رسیدند.

بر همین اساس در وزن منهای ۴۶ کیلوگرم، ساینا کریمی دور نخست «لورن دانسمور» از انگلیس را شکست داد و در ادامه با پیروزی برابر «پاستولووا» از روسیه و «وانگ» از چین به نیمه نهایی صعود کرد. وی در این مرحله در دو راند به نماینده دیگری از چین باخت و نشان برنز را به دست آورد.

روژان گودرزی در وزن منهای ۵۳ کیلوگرم بعد از برتری مقابل «کریستوفل تامژین» از استرالیا مقابل «بیانکا موتا» دیگر استرالیایی این وزن باخت و حذف شد.

در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم هستی محمدی ابتدا «مونتانا میلر» از آمریکا را شکست داد و سپس برابر نماینده چین به برتری دست یافت. محمدی در مرحله یک چهارم نهایی در دو راند نتیجه را به «امینه دهاومی» از مغرب واگذار کرد و از جدول کنار رفت.

در همین وزن ناهید کیانی هم ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و با برتری مقابل نماینده چین، به دیدار فینال راه یافت.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم فرشته فتحی ابتدا «پایژه کاور» از استرالیا رااز پیش رو برداشت و در ادامه به «جیانی» از چین باخت و از دور رقابت‌ها حذف شد.

ساغر مرادی دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور نخست «پارک سو هیون» از کره جنوبی را شکست داد و در ادامه «نیدژیکو» از آمریکا و «کانگ» از چین تایپه را از پیش رو برداشت و پس از صعود به مرحله نیمه‌نهایی، با شکست مقابل نماینده کره جنوبی، صاحب نشان برنز شد.

باران نعمتی در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم پس از صعود به مرحله نیمه‌نهایی، با وجود شکست مقابل نماینده چین، به نشان برنز مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی (G2) دست یافت.

در وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم حنا زرین کمر بعد از یک دور استراحت با برتری مقابل «چین نای» از چین تایپه و با پیروزی مقابل نماینده کره جنوبی، به دیدار پایانی راه یافت.