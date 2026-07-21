بازار نهاده‌های ساختمانی امروز (۳۰ تیر ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان و نوسان محدود در بازار فولاد همراه بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ سیمان بدون تغییر باقی ماند، اما قیمت برخی انواع میلگرد و تیرآهن با افزایش یا کاهش جزئی همراه شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، بررسی بازار مصالح ساختمانی در روز سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار سیمان همچنان در مسیر ثبات حرکت می‌کند.

بر این اساس، سیمان پاکتی تهران(عمده) با قیمت ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شود.

در مقابل، بازار مقاطع فولادی نوسانات محدودی را تجربه کرد. در بخش میلگرد، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با افت هزار و ۳۰۰ تومانی به ۶۵ هزار و ۳۲۱ تومان رسید. میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۶۵ هزار و ۵۹۶ تومان معامله شد.

همچنین میلگرد ۸ آجدار A۳ ظفربناب با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۶۸ هزار و ۹۹۱ تومان رسید و میلگرد ۱۰ ساده A۱ نوین متین نیز با قیمت ۶۵ هزار و ۶۸۸ تومان به فروش رفت.

در بازار تیرآهن نیز تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۹۷ هزار و ۲۴۸ تومان معامله شد، تیرآهن ۱۴ ظفربناب با افزایش ۵۰۰ تومانی به ۷۵ هزار و ۴۱۳ تومان رسید، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد با قیمت ۸۵ هزار و ۷۸۰ تومان عرضه شد و تیرآهن ۱۴ فایکو نیز با رشد ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۸۲ هزار و ۱۱۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

بررسی روند معاملات نشان می‌دهد بازار مصالح ساختمانی همچنان در فضایی آرام قرار دارد و نوسانات موجود در بخش فولاد نیز محدود و موردی است.