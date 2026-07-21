مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، خانواده معزز ایشان و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی با عنوان «مهمانان عرش» صبح امروز در ساختمان علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم بزرگداشت «مهمانان عرش» با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، غلامعلی حدادعادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا علی‌احمدی وزیر اسبق آموزش و پرورش و جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در ساختمان علاقه‌مندان برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، حاضران با قرائت زیارت عاشورا، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

همچنین در بخش دیگری از این آیین، مداحی و مرثیه‌سرایی در وصف اهل‌بیت (ع) و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه و آرمان‌های آنان تأکید کردند.

این مراسم در فضایی معنوی و با هدف پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، خانواده معزز ایشان و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی با حضور مسئولان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.