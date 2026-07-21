مردم شیراز و استان فارس در تجمعات شبانه اعلام کردند : جنوب قلب و جان ایران است و تا آخرین لحظه در کنار مردم استوار و مقاوم جنوب کشور از سیستان و بلوچستان تا اهواز و آبادان ایستادند و در برابر دشمن حملات دشمن آمریکایی مقاومت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مردم شیراز و استان فارس در تجمعات شبانه اعلام کردند : جنوب قلب و جان ایران است و تا آخرین لحظه در کنار مردم استوار و مقاوم جنوب کشور از سیستان و بلوچستان تا اهواز و آبادان ایستادند و در برابر دشمن حملات دشمن آمریکایی مقاومت می‌کنند.