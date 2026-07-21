

لویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان خرد و صنعتی در مناطق روستایی، گفت: با هماهنگی انجام شده با بنیاد علوی، روند معرفی طرحهای واجد شرایط در حوزه دام و طیور تسریع می شود تا تسهیلات موردنیاز در کوتاهترین زمان ممکن به دست دامداران برسد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی لیلا عطازاده افزود: بررسی های میدانی از واحدهای تولیدی در روستاهای امامزاده جعفر و تلخاب شیرین نشان می دهد که این طرحها با وجود ظرفیت های مناسب، برای رفع موانع تولید به حمایت سرمایه‌ای نیاز دارند.

وی ادامه داد: اولویت ما شناسایی دقیق نیازهای هر واحد و تخصیص به موقع منابع است تا علاوه بر افزایش تولید، اشتغال پایدار در روستاها تحکیم شود.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران بر مستندسازی نتایج ارزیابی ها برای اقدامات بعدی تأکید کرد و گفت: همکاری با بنیاد علوی در چارچوب توسعه پایدار بخش کشاورزی دنبال می شود و امیدواریم با این هم افزایی، گام مؤثری در بهبود معیشت دامداران و طیورداران منطقه برداریم.