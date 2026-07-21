اصناف و بازاریان شهرستان آمل در مراسمی با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اصناف و بازاریان شهرستان آمل در آیینی با حضور قشرهای مختلف مردم، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، ضمن ادای احترام به رهبر شهید انقلاب، با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید میثاق کردند.

در این مراسم که به ابتکار اتاق اصناف شهرستان آمل، اتحادیه‌های صنفی و با همکاری بسیج اصناف در مسجد جامع آمل برگزار شد، بر حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، خدمت‌رسانی به مردم و تداوم حضور فعال اصناف در عرصه‌های مختلف تأکید شد.

سرهنگ سید موسی حسین‌نژاد فرمانده سپاه ناحیه آمل گفت: حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در این مراسم، نشان‌دهنده جایگاه والای رهبر شهید انقلاب در میان مردم و عمق پیوند جامعه با ولایت است.

وی افزود: جامعه اصناف و بازار آمل جبهه‌ای گسترده در خدمت‌رسانی به مردم است و تلاش فعالان این بخش در تأمین کالا و رفع نیاز‌های مردم، کمتر از ایستادگی رزمندگان در میدان نبرد نیست.

فرمانده سپاه ناحیه آمل با اشاره به پیشینه انقلابی اصناف و بازاریان گفت: بازاریان از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در صف مقدم دفاع از انقلاب حضور داشته‌اند و امروز نیز با همان روحیه انقلابی، بر حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب و ولایت تأکید دارند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان آمل نیز گفت: برگزاری این مراسم با هدف قدردانی از مجاهدت‌ها و خدمات رهبر شهید انقلاب و ادای دین جامعه اصناف به آرمان‌های انقلاب اسلامی انجام شد.

امیرحسین حمزه‌نوا افزود: حضور پرشور کسبه و فعالان صنفی در این آیین نشان داد که جامعه اصناف همواره در کنار نظام و مردم قرار دارد و با تجدید میثاق با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، بر استمرار این مسیر تأکید می‌کند.