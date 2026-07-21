علی نجفی، ملی‌پوش تکواندوی شهرستان بهارستان، با کسب مدال برنز رقابت‌ های آزاد کره‌ جنوبی (G2) بار دیگر برای ورزش ایران افتخارآفرینی کرد.

خبرگزاری صدا و سیما، نجفی پس از کسب این مدال، با انتشار تصویری از شهید ماکان نصیری در صفحه شخصی خود، یاد و خاطره این شهید دانش‌آموز مینابی را گرامی داشت . به گزارشنجفی پس از کسب این مدال، با انتشار تصویری از شهید ماکان نصیری در صفحه شخصی خود، یاد و خاطره این شهید دانش‌آموز مینابی را گرامی داشت .

رقابت‌ های آزاد کره‌ جنوبی از رویدادهای رسمی تقویم فدراسیون جهانی تکواندو و دارای امتیاز مؤثر در رنکینگ جهانی و المپیکی است. تیم ملی تکواندوی ایران نیز در این مسابقات با کسب هفت مدال رنگارنگ، به کار خود پایان داد.