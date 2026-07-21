برنز رقابت های آزاد کره جنوبی بر گردن ملیپوش بهارستانی
علی نجفی، ملیپوش تکواندوی شهرستان بهارستان، با کسب مدال برنز رقابت های آزاد کره جنوبی (G2) بار دیگر برای ورزش ایران افتخارآفرینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
نجفی پس از کسب این مدال، با انتشار تصویری از شهید ماکان نصیری در صفحه شخصی خود، یاد و خاطره این شهید دانشآموز مینابی را گرامی داشت .
رقابت های آزاد کره جنوبی از رویدادهای رسمی تقویم فدراسیون جهانی تکواندو و دارای امتیاز مؤثر در رنکینگ جهانی و المپیکی است. تیم ملی تکواندوی ایران نیز در این مسابقات با کسب هفت مدال رنگارنگ، به کار خود پایان داد.