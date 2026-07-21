به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی با اشاره به آخرین آمار خرید تضمینی گندم در استان گفت: تاکنون ۵۴۱ هزار و ۹۷ تن گندم از سوی کشاورزان استان به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.

وی افزود: در صورت تحویل کامل محصول از سوی کشاورزان، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار تن برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تاکنون بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد از مطالبات گندمکاران استان به حساب آنان واریز شده است.

کریمی گفت: برداشت گندم در مناطق سردسیر استان تا اواخر شهریور ادامه خواهد داشت و مراکز خرید تضمینی نیز تا پایان فرآیند برداشت در تمامی مزارع استان، فعال خواهند بود.

امسال ۶۷ مرکز خرید شامل مراکز تعاون روستایی، سیلو‌های ذخیره بخش خصوصی و تعدادی از سیلو‌های دولتی در سراسر استان آماده خرید تضمینی گندم هستند.