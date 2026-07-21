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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تداوم روند خرید تضمینی گندم گفت: خرید تضمینی گندم در استان از مرز ۵۴۰ هزار تن گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی با اشاره به آخرین آمار خرید تضمینی گندم در استان گفت: تاکنون ۵۴۱ هزار و ۹۷ تن گندم از سوی کشاورزان استان به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.
وی افزود: در صورت تحویل کامل محصول از سوی کشاورزان، پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری به بیش از ۶۵۰ هزار تن برسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تاکنون بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰ درصد از مطالبات گندمکاران استان به حساب آنان واریز شده است.
کریمی گفت: برداشت گندم در مناطق سردسیر استان تا اواخر شهریور ادامه خواهد داشت و مراکز خرید تضمینی نیز تا پایان فرآیند برداشت در تمامی مزارع استان، فعال خواهند بود.
امسال ۶۷ مرکز خرید شامل مراکز تعاون روستایی، سیلوهای ذخیره بخش خصوصی و تعدادی از سیلوهای دولتی در سراسر استان آماده خرید تضمینی گندم هستند.