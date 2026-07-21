برای مردم ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب همه یکی هستند. همه با ارده پولادین زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تعرض دشمنان را در هر نقطه از این خاک محکوم و خواستار پاسخی محکم به جنایت های دشمن آمریکایی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیش از ۱۴۰ شب است صدای اتحاد و همدلی مردم گوش دشمنان را کر کرده و اراده پوشالی آنها را متزلزل ساخته.

برای مردم ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب همه یکی هستند. همه با ارده پولادین زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تعرض دشمنان را در هر نقطه از این خاک محکوم و خواستار پاسخی محکم به جنایت های دشمن آمریکایی هستند.