به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اروپا همچنان در صدر فهرست کشور‌هایی با بالاترین مبلغ قبض‌های انرژی خانوار قرار دارد، به‌طوری‌که بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ۲۴ کشور از ۳۰ کشور نخست این رتبه‌بندی، اروپایی هستند.

سوئد، فنلاند و اتریش جایگاه‌های اول تا سوم را در اختیار دارند.

دانمارک، آلمان، سوئیس، جمهوری چک، فرانسه، ایتالیا و هلند نیز در میان ۱۰ کشور نخست دیده می‌شوند که نشان‌دهنده غلبه کشور‌های اروپایی بر این رتبه‌بندی است.