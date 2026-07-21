به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: شهید قربانعلی کشکولی ۶۶ ساله هنگام عبور از تونل شهید میرزایی بندرعباس، بر اثر حملات ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسید.

عطاء الله ناوکی افزود: پیکر مطهر این شهید در زادگاهش استان اصفهان به خاک سپرده می‌شود.

همسر و دختر این شهید بر اثر شدت جراحت‌ها در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری هستند.

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تونل شهید میرزایی بندرعباس حدود ساعت یک بامداد ۲۷ تیرماه، مورد اصابت پرتابه‌های ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت.