به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سیدعلی میرکریمی با اشاره به الحاق اراضی حدفاصل خط محدوده جنوبی شهر بجنورد تا دانشگاه دولتی در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: این اقدام با هدف تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و مسکن دانشگاهیان به محدوده شهری انجام شده است.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، مقرر شده اراضی دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی واقع در این محدوده، برای اجرای طرح‌های مسکن به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با بیان اینکه این تصمیم آثار مثبت متعددی برای شهر بجنورد به همراه دارد، اظهار داشت: با الحاق این اراضی، علاوه بر تأمین بخشی از زمین مورد نیاز متقاضیان نهضت ملی مسکن، زمینه اجرایی شدن بازگشایی امتداد محور قیام تا دانشگاه نیز فراهم می‌شود.

میرکریمی خاطرنشان کرد: بازگشایی این محور، یکی از مطالبات چندساله شهروندان شریف بجنورد بوده و دسترسی به دانشگاه، سایت ارکان، بیمارستان امام حسن (ع) به عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان تخصصی استان و همچنین سایت پارک علم و فناوری را تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: این مطالبه، خواسته‌ای ۲۰ ساله از سوی مردم شریف بجنورد برای بهبود دسترسی به مراکز علمی، پژوهشی و اماکن مورد نیاز شهروندان بوده و با تحقق آن، علاوه بر رفع مشکلات دسترسی، امکان بهره‌مندی بهتر از حمل و نقل عمومی نیز فراهم خواهد شد.