بنیاد ملی نخبگان، رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور را بر اساس شاخص «سرانه برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان» در هر دانشگاه منتشر کرد که بر این اساس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه سوم این رتبه بندی قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس ارزیابی بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه نخست دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

این رتبه‌بندی بر اساس تعداد برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان نسبت به تعداد دانشجویان هر دانشگاه تعیین شده است.