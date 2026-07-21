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همایش بزرگ سهسالههای حسینی همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، همایش بزرگ سهسالههای حسینی با حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از مادران، کودکان و ارادتمندان اهلبیت علیهم السلام در حسینیه امام صادق شهر بوانات برگزار شد.
این مراسم به همت هیئت فاطمیه شهرستان بوانات با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله تعزیه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، برپایی سفره حضرت رقیه و توزیع سربند و هدیه به کودکان برگزار شد.
در بخشی از این مراسم به یاد شهدای کودک جنگ رمضان، یاد و خاطره شهدای کودک گرامی داشته شد.