به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، همایش بزرگ سه‌ساله‌های حسینی با حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از مادران، کودکان و ارادتمندان اهل‌بیت علیهم السلام در حسینیه امام صادق شهر بوانات برگزار شد.

این مراسم به همت هیئت فاطمیه شهرستان بوانات با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله تعزیه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، برپایی سفره حضرت رقیه و توزیع سربند و هدیه به کودکان برگزار شد.

در بخشی از این مراسم به یاد شهدای کودک جنگ رمضان، یاد و خاطره شهدای کودک گرامی داشته شد.