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سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته (۱۴۰۴)، ۸۸۸ نفر بر اثر غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند که ۷۴۸ نفر از آنان مرد و ۱۴۰ نفر زن هستند. در این مدت بیشترین تلفات غرق شدگی به ترتیب در استانهای خوزستان با ۱۲۳، فارس با ۸۳ و مازندران با ۷۴ فوتی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آمار تلفات غرق شدگی در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن در حالی کاهش ۱۳.۵ درصدی را نشان میدهد که این تعداد کمترین آمار غرق شدگی طی پنج سال اخیر است.
بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان میدهد که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ آمار تلفات غرق شدگی همواره بیش از هزار نفر بوده در حالی که در سال گذشته تعداد تلفات به ۸۸۸ نفر کاهش پیدا کرده است.
با وجود کاهش قابل توجه آمار تلفات غرق شدگی در سال گذشته که نشان دهنده توجه و احتیاط بیشتر از سوی مردم عزیز و افزایش مراقبتها است، تعداد تلفات در فصل تابستان همچنان بالاست و سازمان پزشکی قانونی کشور با امید کاهش هرچه بیشتر این آمار، به هموطنان توصیه میکند در سفر به استانهای ساحلی و یا هنگام شنا کردن به نکات ایمنی توجه بیشتری داشتهباشند.
بر اساس آمارهای موجود در سه ماهه تیر، مرداد و شهریور سال گذشته، ۳۶۳ نفر در مکانهای آبی جان خود را از دست دادهاند که این آمار، ۴۰.۹ درصد از کل تلفات ثبت شده در طول سال را در برمیگیرد.
در سال گذشته بیشترین تعداد غرقشدگی در مرداد ماه با ۱۳۲ فوتی و کمترین آن با ۳۵ فوتی در دی ماه ثبت شده؛ ضمن آنکه ماه مرداد عمدتاً بیشترین قربانیان شناکردن را به خود اختصاص میدهد و این موضوع حداقل در چند سال اخیر تکرار شدهاست.
رودخانهها و استخرهای کشاورزی در صدر تلفات غرقشدگی
برخلاف تصور عمومی، بیشترین تلفات غرقشدگی سال گذشته مربوط به رودخانهها و استخرهای کشاورزی است و دریا در رتبه سوم این آمار قرار میگیرد. در سال گذشته ۲۲۳ نفر در رودخانهها جان خود را بر اثر غرق شدگی از دست دادند، پس از آن استخرهای کشاورزی با ۱۷۷ فوتی در رتبه دوم تلفات غرق شدگی قرار گرفته که متاسفانه آماری قابل توجه در مقایسه با دیگر مکانهای آبی است.
برخلاف تصور عمومی، بیشترین تلفات غرقشدگی سال گذشته مربوط به رودخانهها و استخرهای کشاورزی است و دریا در رتبه سوم این آمار قرار میگیرد.
پس از استخرهای کشاورزی، دریا با ۱۷۵ فوتی در رتبه سوم تلفات قرار دارد که ۱۱ نفر این متوفیات در مناطق ایمنسازی شده و مجاز و ۱۶۴ نفر در مناطق غیرمجاز جان خود را از دست دادهاند. این آمار بیانگر تاثیر اقدامات انجام شده در مناطق ایمنسازی شده، لزوم توجه بیشتر به توسعه این مناطق و اهمیت ویژه استفاده هموطنان عزیزمان از این مناطق برای شنا در دریاست.
در فصل جاری سازمان پزشکی قانونی کشور با هدف کاهش تلفات غرق شدگی از هموطنان عزیز میخواهد که در هنگام شنا و آبتنی نکات ایمنی و هشدارهای ارائه شده برای پیشگیری از غرق شدگی را جدی بگیرند و در هنگام مراجعه به چنین مکانهایی به طور ویژه مراقب کودکان و نوجوانان باشند تا ضمن تجربه سفری ایمن، همراه با خاطرات خوش، در پایان فصل تابستان نیز شاهد کاهش آمار غرقشدگی و ثبت کمترین میزان درگذشت عزیزانمان در این بخش باشیم.