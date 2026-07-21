سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور، آغاز فرآیند انتخابات و تقویم اجرایی آن منوط به اعلام شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هادی طحان‌نظیف در حاشیه همایش گرامیداشت اعضای شورای نگهبان شهرستان آمل گفت: بر اساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، با توجه به شرایط موجود، فرآیند انتخابات ۶۰ روز پس از پایان شرایط جنگی و اعلام رسمی این شورا آغاز خواهد شد.

وی افزود: هر زمان شورای عالی امنیت ملی پایان این شرایط را اعلام کند، تقویم انتخابات و مراحل اجرایی آن نیز آغاز می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وضعیت شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: تا زمان برگزاری انتخابات، اعضای شورا‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد و پس از آغاز فرآیند قانونی، انتخابات طبق برنامه برگزار می‌شود.