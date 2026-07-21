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اجرای تک نوازی پیانو «مهتاب تابستان» در خانه هنرمندان ایران و انتشار تک آهنگ «ایران» از تازهترین خبرها در حوزه موسیقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پنجاه و ششمین شب از سلسله شبهای موسیقی محیطی «دلکوک» با عنوان «مهتاب تابستان» امروز سهشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۹ در لابی طبقه همکف خانه هنرمندان ایران اجرا میشود.
این برنامه به اجرای تکنوازی پیانو مانی موسوی هنرجوی ممتاز کنسرواتوار دولتی دانشگاه هنرهای زیبای معمار سینان در استانبول اختصاص دارد.
تماشای این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است.
انتشار قطعه «ایران»
شهاب حبیبی از خوانندگان پاپ در تازهترین فعالیت موسیقایی خود تکآهنگ «ایران» را پیش روی مخاطبان قرار داد.
حبیبی در این باره گفت: اثر جدیدم با عنوان «ایران» در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است. این قطعه یک اثر پاپ است و تقدیم به تمام مردم عزیز کشورمان ایران شده است.
وی تاکید کرد: ایران برای ما مهم است و در سالی که گذشت همه ما متوجه شدیم که وابستگی زیادی به ایران داریم و امیدوارم همیشه شاهد آبادی کشورمان باشیم.
حبیبی افزود: در این اثر موسیقایی از ملودی با ریتم خاصی استفاده شده که به زیباتر شدن اثر کمک قابل توجهی کرده و نکته بارز این اثر استفاده نکردن از کلمات و اصطلاحات سطحی و کلیشهای است.