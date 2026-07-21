به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه شماره ۳۹ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی.

با توکل به خدای قادر متعال و در هم کوبنده ستمگران، رزمندگان هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش کودک‌کش آمریکا به تاسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار دادند و آن را ویران نمودند.

گزارش‌های تکمیلی عملیات تنبیهی فرزندان غیور ملت ایران به استحضار شما ملت بزرگوار خواهد رسید؛

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم