به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه پایش فعال منتهی به صبح امروز با میانگین ۱۲۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه‌های خیابان پروین اعتصامی و کردآباد با عدد ۱۵۲ و ایستگاه محور شرق اصفهان (قهاب) ۱۵۶ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و پارک زمرم با عدد ۱۰۰ قابل قبول را نشان می‌دهد.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان تا پنج روز آینده ادامه دارد.

هواشناسی استان برای تشدید وزش باد و احتمال وقوع توفان‌های لحظه‌ای و نفوذ توده گردوخاک و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا در مناطق یاد شده طی ۴۸ ساعت پیش رو هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.