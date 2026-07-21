ملی‌پوش بوکس استان قم و قهرمان طلای آسیا برای حضور در اردوی مشترک تیم‌های ملی ایران و ازبکستان راهی تاشکند شد تا در مسیر آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش رو، توان فنی و تاکتیکی خود را ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی چهرقانی، قهرمان طلای آسیا و ملی‌پوش بوکس استان قم، به همراه تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان ایران عازم تاشکند شد تا در اردوی مشترک ۱۰ روزه با تیم ملی ازبکستان شرکت کند.

چهرقانی در این اردو در وزن ۶۰ کیلوگرم به تمرین خواهد پرداخت.

این اردوی مشترک با هدف افزایش آمادگی فنی و تاکتیکی ملی‌پوشان برگزار می‌شود. ازبکستان در سال‌های اخیر یکی از قدرت‌های مطرح بوکس آسیا و جهان بوده و برگزاری تمرینات مشترک با این تیم، فرصت مناسبی برای کسب تجربه و آمادگی بیشتر ملی‌پوشان ایران پیش از حضور در رقابت‌های رسمی به شمار می‌رود.