رودخانه خرسان کانون جدید امنیت غذایی کهگیلویه و بویراحمد
رودخانه خرسان در شهرستان دنا با توجه به دمای مطلوب آب و محیط زیستی یکی از نقاط راهبردی برای توسعه صنعت آبزیپروری استان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای آبی استان، از برنامهریزی برای شناسایی و توسعه نقاط مستعد با اولویت ماهیان سردابی و سپس خاویاری در حاشیه رودخانه خرسان خبر داد.رضا فرازی با اشاره به رویکرد این سازمان برای استفاده بهینه از منابع آبی استان در راستای تحقق شعار سال و افزایش امنیت غذایی،افزود: رودخانه خرسان در شهرستان دنا با توجه به ویژگیهای هیدرولوژیکی، دبی مناسب و دمای مطلوب آب، یکی از نقاط راهبردی برای توسعه صنعت آبزیپروری استان محسوب میشود.وی ادامه داد: ارزیابیهای فنی کارشناسان نشان میدهد که ظرفیتهای کمنظیری در حاشیه این رودخانه برای احداث مجتمعهای نوین پرورش ماهی وجود دارد که میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی ایفا کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر ۲۹۱ مزرعه پرورش ماهیان سردابی در استان فعال است که با برنامهریزیهای صورت گرفته و حمایت از تولیدکنندگان، سال گذشته شاهد افزایش بیش از چهار هزار تنی تولید بودیم که میزان تولیدات را به ۲۹ هزار و ۱۰۰ تن رساند.
فرازی در ادامه با اشاره به موفقیتهای چشمگیر در حوزه پرورش ماهیان خاویاری اضافه کرد: آمارها نشاندهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است، بهطوری که تولید خاویار از ۱۷۰ کیلوگرم در سال گذشته، با یک جهش یازده برابری به دو هزار کیلوگرم در سال جاری رسیده است.
وی با اشاره به رتبه سوم کشوری این استان در تولید ماهیان سردآبی، بیان داشت: این موفقیتها نویدبخش آیندهای درخشان برای صنعت آبزی پروری کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.
فرازی گفت: این بررسیها و تصمیمگیریها با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر شیلات استان، مدیرکل دامپزشکی، نمایندگان شرکت آب منطقهای و سایر مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط انجام گرفت.