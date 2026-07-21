به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک گفت: در پی انتشار ویدئویی موهن در فضای مجازی که در آن به مقدسات اهانت شده بود، با دستور قضایی عامل انتشار این محتوا شناسایی، دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

حسن سپهوند با اشاره به اینکه متهم با طراحی و اجرای یک مصاحبه کوتاه، هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی شده در سطح بازار اندیمشک، محتوای مذکور را تولید و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود، ادامه داد: انتشار این ویدئو موجب جریحه‌دار شدن احساسات و اعتقادات مذهبی مردم شد که با دستور قضایی صفحه متهم در فضای مجازی مسدود شد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام هنجارشکنانه و قانون‌شکنانه، در بستر فضای حقیقی یا مجازی، که امنیت روانی و باور‌های دینی جامعه را هدف قرار دهد، با قاطعیت، سرعت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.