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مرز باشماق مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی

مرز بین‌المللی باشماق در مریوان، با تکمیل زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۰۹:۰۴
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برچسب ها: مرز باشماق ، زائران اربعین ، اربعین
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