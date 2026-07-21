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دوره اول از مجموعه کتابهای آموزشی موسیقی ایرانی با تالیف محمدباقر زینالی از نوازندگان و پژوهشگران عرصه موسیقی با موضوع نوازندگی سازهای سنتور، کمانچه و عود منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مجموعه کتابهای آموزشی موسیقی ایرانی» عنوان یکی از طرح های آموزشی و پژوهشی حوزه نوازندگی سازهای موسیقی اصیل ایرانی است که در قالب سه کتاب مجزای مرتبط با سازهای «سنتور»، «کمانچه» و «عود» توسط محمد باقر زینالی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
محمدباقر زینالی از مدرسان، نوازندگان و پژوهشگران شناخته شده موسیقی کلاسیک ایرانی در توضیح این آثار تالیفی و پژوهشی نوشته است:
«آموزش موسیقی ایرانی» نامه مجموعه کتاب جدیدی است که با نگاهی معاصر ونوین به آموزش موسیقی اصیل ایرانی میپردازد. در این مجموعه تلاش کردم تا با طراحی یک برنامه آموزشی منسجم و منطبق بر ویژگیهای سازهای ایرانی، شرایطی فراهم شود تا هنرجویان کم تجربه و تازه کار نیز بتوانند لذت هم نوازی و کارگروهی را تجربه کنند.
این مجموعه که حاصل پژوهش و تجربه ۱۵ ساله بنده در حوزه آموزش و پژوهش بوده، در تلاش است تا به هنرجویان کمک کند نوازندگی ساز را با تمرکز بر ساختار موسیقی ایرانی و به صورت هماهنگ با تئوریهای غربی فرا بگیرند. در این کتابها علاوه بر آمادگی مفاهیم ابتدایی موسیقی ایرانی و اصول نوازندگی قطعات موسیقی ایرانی و محلی به گونهای نگاشته شدهاند تا با راهنمایی استاد مفهوم هم نوازی به خوبی در ذهن هنرجو شکل بگیرد. البته جلد اول این مجموعه به دستگاه ماهور اختصاص دارد واین سه عنوان کاملا منطبق بر یکدیگر نگاشته و طراحی شدهاند.
محمدباقر زینالی آهنگساز، مدرس و نوازنده سنتور از هنرمندانی است که در سیزده سالگی آموختن موسیقی را با ساز سنتور آغاز کرد. وی در سال ۱۳۷۸ هنگام تحصیل کارشناسی نقاشی در تهران نزد سیامک آقایی با ردیف میرزا عبدالله و شیوههای اجرایی استادان سنتور آشنا شده و سپس برای تکمیلی آموختههای خود نزد مجید کیانی رفت.
این هنرمند سپس سه تار را نزد فرشاد توکلی و کمانچه را نزد شهریار جمشیدی و عود را به صورت خودآموز فرا گرفت. زینالی در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ با ساز کمانچه قسمتهایی از ردیف میرزا عبدالله را نزد علی اکبر شکارچی نواخت و هم اکنون نیز به نوازندگی، آموزش، تنظیم موسیقی و نیز ضبط موسیقی در استودیوی خود مشغول است.