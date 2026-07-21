هر شب، میدان‌های شهر‌های استان اصفهان میزبان مردمی است که در کنار برگزاری آیین‌های مذهبی، با حضور خود جلوه‌ای از همدلی و همراهی اجتماعی را به تماشامی‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اجتماعها که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، شرکت‌کنندگان بابرگزاری آیین‌های مذهبی و مرثیه‌سرایی، بر اهمیت وحدت، همدلی و همراهی مردم در شرایط مختلف تأکید می‌کنند.

مردم شهر‌های مختلف استان اصفهان، با اشاره به اهمیت حفظ انسجام اجتماعی، همراهی و همدلی بین مردم سراسر کشور را عامل مهمی در عبور از روز‌های سخت می‌دانند.

حضور خانواده‌ها، جوانان و نسل‌های مختلف در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند اجتماعی و استمرار آیین‌های مردمی در شهر‌های استان اصفهان را به تماشا گذاشته است.