شهردار منطقه ۲۲ تهران گفت: با اجرای پروژه‌های عمرانی، آبرسانی، روشنایی، خدماتی و زیست‌محیطی در دو فاز شرقی و غربی این بوستان، چیتگر در مسیر احیای پایدار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدجواد خسروی با تشریح اقدامات گسترده انجام‌شده در بوستان جنگلی چیتگر طی یک سال گذشته، از اجرای یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های احیا، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های این بوستان خبر داد و گفت: حفظ و احیای ریه تنفسی غرب تهران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۲۲ بوده و در این مسیر اقدامات کم‌سابقه‌ای به ثمر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بوستان جنگلی چیتگر با وسعت حدود ۶۰۰ هکتار و پوشش غالب درختان کاج و سرو، یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی پایتخت محسوب می‌شود، اظهار کرد: در فاز غربی این بوستان، تمرکز اصلی بر تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش تاب‌آوری فضای سبز، نوسازی تجهیزات و حفظ پوشش گیاهی بوده است.

خسروی افزود: در همین راستا، ۴ هزار و ۸۵۰ متر خط لوله انتقال پساب اجرا شد و همزمان با لوله‌گذاری و رینگ کردن مخازن موجود به طول ۴ هزار و ۵۷۰ متر، بیش از ۲۲ هزار متر شبکه توزیع آب تکمیل شد؛ اقدامی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین پایدار آب مورد نیاز درختان و کاهش تنش آبی این بوستان دارد.

شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: علاوه بر این، یک‌هزار و ۲۰۰ متر نهر قلوه‌سنگی برای هدایت و مدیریت روان‌آب‌ها اجرا شده و چهار حلقه چاه از مدار خارج‌شده نیز مجدداً وارد چرخه بهره‌برداری شده‌اند. البته دو حلقه چاه دیگر به دلیل افت شدید منابع آبی نیازمند کف‌شکنی و عملیات احیا هستند که این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نوسازی زیرساخت‌های خدماتی بوستان گفت: طی این مدت، چهار مجموعه سرویس بهداشتی شامل ۴۲ چشمه به طور کامل بازسازی و تجهیز شد، ۶ آبخوری نوسازی شد، کفپوش یک‌هزار و ۵۰ مترمربع از زمین‌های بازی تعویض شد و سه برج نوری ۲۴ شعله در ورودی‌های اصلی بوستان نصب و راه‌اندازی شد تا علاوه بر افزایش زیبایی بصری، امنیت شهروندان نیز ارتقا یابد.

خسروی با بیان اینکه پایداری تأسیسات برق یکی از ضرورت‌های نگهداری فضای سبز است، تصریح کرد: در همین راستا ۱۳ دستگاه ترانس برق فرسوده تعویض و نوسازی شد تا زیرساخت‌های تأمین انرژی بوستان نیز به‌روز شود.

شهردار منطقه ۲۲ درباره اقدامات زیست‌محیطی انجام‌شده نیز اظهار داشت: در یک سال گذشته، ۹ هزار و ۸۸۰ اصله نهال جدید در فاز غربی کاشته شد و همزمان، در چارچوب برنامه‌های حفاظتی و با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران، درختان آلوده و خشک شناسایی و حذف شدند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۲۶۵ اصله و در سال ۱۴۰۵ نیز یک‌هزار و ۶۹۷ اصله درخت آلوده و خشک حذف شده و سایر درختان آسیب‌دیده نیز نشانه‌گذاری شده‌اند تا عملیات درمان و مدیریت آنها ادامه یابد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در فاز شرقی بوستان چیتگر نیز گفت: طی یک سال گذشته، ۸ هزار اصله نهال جدید کاشته شده و با اجرای شبکه انتقال آب، امکان آبرسانی به تمامی بخش‌های فاز شرقی فراهم شده است. همچنین در حاشیه بزرگراه تهران ـ کرج نیز شبکه لوله‌گذاری آبیاری اجرا شده تا درختان این محدوده نیز از آبیاری منظم بهره‌مند شوند.

خسروی افزود: بازسازی ۲۸ چشمه سرویس بهداشتی، حذف درختان آلوده، نصب ۳۰ تله فرمونی برای مقابله علمی با آفات درختان و روشنایی کامل ۳۲۵ پایه چراغ با استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، از دیگر اقدامات مهم انجام‌شده در فاز شرقی بوستان است که نقش مهمی در افزایش امنیت، ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از فضای سبز این مجموعه داشته است.

شهردار منطقه ۲۲ در پایان تأکید کرد: امروز چیتگر تنها یک بوستان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ریه‌های تنفسی تهران است و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مدیریت علمی منابع طبیعی است. مجموعه اقداماتی که طی یک سال گذشته در دو فاز شرقی و غربی این بوستان انجام شده، گامی جدی در مسیر احیای ظرفیت‌های اکولوژیک، ارتقای کیفیت خدمات شهری و حفظ این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.