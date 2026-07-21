به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرجی گفت: بارش‌های خوبی از شب گذشته تا صبح امروز سه شنبه در نقاط مختلف استان ثبت شد و امروز نیز آسمان مازندران نیمه‌ابری تا گاهی ابری همراه با بارش‌های پراکنده خواهد بود، اما میزان بارندگی‌ها قابل توجه نیست.

وی افزود: با وجود کاهش شدت بارش‌ها، کاهش نسبی دما امروز در سراسر استان محسوس است و انتظار نمی‌رود تابش مستقیم و گرم آفتاب در بیشتر مناطق استان رخ دهد.

کارشناس هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه و پنجشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود. در مناطق ساحلی و جلگه‌ای بارندگی پیش‌بینی نمی‌شود، اما در دامنه‌ها و ارتفاعات، شرایط برای وقوع رگبار‌های پراکنده باران فراهم است.

فرجی افزود: از روز جمعه جو استان پایدار می‌شود و موج گرمای نسبتاً قوی وارد مازندران خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که در روز‌های ابتدایی هفته آینده، دمای بیشینه در برخی مناطق ساحلی و جلگه‌ای به بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و دمای احساسی نیز ممکن است تا حدود ۴۰ درجه افزایش یابد.

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی و شنا شرایط مناسبی ندارد، اما از عصر امروز به‌تدریج از ارتفاع موج کاسته خواهد شد.