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کارشناس هواشناسی از کاهش تدریجی ناپایداریهای جوی از روز چهارشنبه خبر داد و گفت: از پایان هفته موج گرمای نسبتاً قوی وارد مازندران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرجی گفت: بارشهای خوبی از شب گذشته تا صبح امروز سه شنبه در نقاط مختلف استان ثبت شد و امروز نیز آسمان مازندران نیمهابری تا گاهی ابری همراه با بارشهای پراکنده خواهد بود، اما میزان بارندگیها قابل توجه نیست.
وی افزود: با وجود کاهش شدت بارشها، کاهش نسبی دما امروز در سراسر استان محسوس است و انتظار نمیرود تابش مستقیم و گرم آفتاب در بیشتر مناطق استان رخ دهد.
کارشناس هواشناسی گفت: از روز چهارشنبه و پنجشنبه از شدت ناپایداریها کاسته میشود و آسمان استان صاف تا نیمهابری خواهد بود. در مناطق ساحلی و جلگهای بارندگی پیشبینی نمیشود، اما در دامنهها و ارتفاعات، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران فراهم است.
فرجی افزود: از روز جمعه جو استان پایدار میشود و موج گرمای نسبتاً قوی وارد مازندران خواهد شد؛ بهگونهای که در روزهای ابتدایی هفته آینده، دمای بیشینه در برخی مناطق ساحلی و جلگهای به بیش از ۳۵ درجه سانتیگراد میرسد و دمای احساسی نیز ممکن است تا حدود ۴۰ درجه افزایش یابد.
وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای مازندران امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی و شنا شرایط مناسبی ندارد، اما از عصر امروز بهتدریج از ارتفاع موج کاسته خواهد شد.