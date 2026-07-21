به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: این طرح در قالب ۵۲ بلوک مسکونی، هر بلوک شامل ۱۶ واحد، در چهار طبقه ساخته می‌شود.

اصغر کشوریان با بیان اینکه مساحت عرصه این طرح ۳۰ هزار مترمربع است، بیان کرد: مجموع زیربنای طرح ۱۱۴ هزار و ۸۱۶ مترمربع و مساحت هر واحد مسکونی ۱۳۸ مترمربع است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح در راستای تحقق اهداف دولت در تأمین مسکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان انجام شد.

کشوریان بیان کرد: این طرح از جمله طرح‌های مهم حوزه مسکن استان به شمار می‌رود و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی آن با رعایت استاندارد‌های فنی و زمان‌بندی مصوب دنبال خواهد شد.