به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مسئول موکب شمال فارس گفت: بیش از یک ماه است که خادمان حسینی در تدارک و آماده سازی امکانات موکب امام رضا در آباده هستند.

سجاد یوسفی افزود: بیش از ۱۵۰ نفر به مدت ۱۵ روز در موکب شمال فارس به زائران حسینی خدمت می‌کنند.

او ادامه داد: موکب امام رضا آباده‌ای‌ها در مسیر نجف اشرف به کربلا، جاده طریق العلما عمود ۱۲۳ دارای بخش‌های مختلف فرهنگی، خدماتی، درمانگاه، اسکان، پذیرایی، میان وعده، راهنمای زائران، چایخانه، شربت خانه و نانوایی است تا اربعین حسینی به زائران سید الشهدا خدمت کند.

مسئول موکب شمال فارس بیان کرد: ۴۰ نفر از بانوان آباده‌ای هم در موکب شمال فارس خدمت می‌کنند.

یوسفی افزود: قرار است وسایل، تجهیزات و امکانات موکب شمال فارس توسط هشت دستگاه تریلر و کامیون به کربلای معلی منتقل شود.