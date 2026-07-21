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بزرگترین موکب شمال فارس برای پنجمین سال متوالی با امکانات ویژه برای خدمت رسانی به زائران حسینی از شهرستان آباده راهی نجف اشرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مسئول موکب شمال فارس گفت: بیش از یک ماه است که خادمان حسینی در تدارک و آماده سازی امکانات موکب امام رضا در آباده هستند.
سجاد یوسفی افزود: بیش از ۱۵۰ نفر به مدت ۱۵ روز در موکب شمال فارس به زائران حسینی خدمت میکنند.
او ادامه داد: موکب امام رضا آبادهایها در مسیر نجف اشرف به کربلا، جاده طریق العلما عمود ۱۲۳ دارای بخشهای مختلف فرهنگی، خدماتی، درمانگاه، اسکان، پذیرایی، میان وعده، راهنمای زائران، چایخانه، شربت خانه و نانوایی است تا اربعین حسینی به زائران سید الشهدا خدمت کند.
مسئول موکب شمال فارس بیان کرد: ۴۰ نفر از بانوان آبادهای هم در موکب شمال فارس خدمت میکنند.
یوسفی افزود: قرار است وسایل، تجهیزات و امکانات موکب شمال فارس توسط هشت دستگاه تریلر و کامیون به کربلای معلی منتقل شود.